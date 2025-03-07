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У Німеччині росіянина засудили до довічного за вбивство українських військових

П'ятниця 07 березня 2025 19:13
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У Німеччині росіянина засудили до довічного за вбивство українських військових Ілюстративне фото: росіян убив двох українських військових у Німеччині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині 58-річний росіянин отримав довічний термін. Його визнали винним у вбивстві двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

Згідно з рішенням суду, громадянина РФ визнали винним в особливо тяжкому злочині, що робить дострокове звільнення практично неможливим.

Ще в лютому, на початку судового процесу, росіянин визнав свою провину у вбивстві двох українців.

Деталі справи

Двоє українських військовослужбовців проходили лікування травм, які вони отримали на полі бою, у клініці в місті Мурнау. Там вони познайомилися з громадянином РФ.

Троє чоловіків часто зустрічалися для спільного розпивання спиртних напоїв. Це сталося і в день вбивства. Між росіянином і двома українцями виникла сварка. Один з українських військовослужбовців "образив" громадянина РФ.

Після цього 58-річний росіянин пішов додому, взяв ніж і завдав українцю кілька ударів у шию ззаду. Після цього злочинець убив свідка - іншого українського військовослужбовця, йому він завдав п'ять ударів ножем.

У своєму обвинувальному висновку прокуратура стверджувала, що росіянин діяв із радикального націоналізму та ненависті до українців. Однак суд не визнав доведеним політичний мотив.

Нагадаємо, раніше суд у Німеччині виніс вироки винним у вбивстві двох українських баскетболістів.

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