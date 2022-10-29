У Німеччині припинять обмінювати готівкову гривню: названо термін

У Німеччині завершується програма обміну готівкової гривні на євро у німецьких банках, започаткована Нацбанком України та урядовими структурами ФРН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
Програма, в основі якої була угода між Національним банком України, Федеральним банком Німеччини і Міністерством фінансів ФРН, дала змогу українським громадянам обмінювати наявну у них готівкову українську валюту на євро. Закінчується програма вже завтра, 30 жовтня.
"Наразі програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну", - пояснили причини згортання цієї програми у Нацбанку.
Загалом за п’ять місяців дії цієї угоди українці обміняли на євро у Німеччині майже 154 млн гривень.
Раніше повідомлялось, що Німеччина підлаштовує свій ринок праці для українців. Дедалі частіше українським громадянам пропонують роботу без обов'язкового знання мови та досвіду.
Згідно з даними Агентства ООН у правах біженців, станом на 8 жовтня статус тимчасового захисту отримали вже 815 тисяч українських громадян.
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