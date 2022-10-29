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У Німеччині припинять обмінювати готівкову гривню: названо термін

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Німеччина, Субота 29 жовтня 2022 15:56
У Німеччині припинять обмінювати готівкову гривню: названо термін Фото: німецькі банки завтра припинять приймати готівкову гривню на обмін (freepik.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У Німеччині завершується програма обміну готівкової гривні на євро у німецьких банках, започаткована Нацбанком України та урядовими структурами ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Програма, в основі якої була угода між Національним банком України, Федеральним банком Німеччини і Міністерством фінансів ФРН, дала змогу українським громадянам обмінювати наявну у них готівкову українську валюту на євро. Закінчується програма вже завтра, 30 жовтня.

"Наразі програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну", - пояснили причини згортання цієї програми у Нацбанку.

Загалом за п’ять місяців дії цієї угоди українці обміняли на євро у Німеччині майже 154 млн гривень.

Раніше повідомлялось, що Німеччина підлаштовує свій ринок праці для українців. Дедалі частіше українським громадянам пропонують роботу без обов'язкового знання мови та досвіду.

Згідно з даними Агентства ООН у правах біженців, станом на 8 жовтня статус тимчасового захисту отримали вже 815 тисяч українських громадян.

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