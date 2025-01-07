У Німеччині подружжя, яке вбило українок і викрала немовля, визнало провину

У суді Мангейма розпочався судовий процес у справі подружньої пари, обвинуваченої у вбивстві 51-річної української біженки Марини Стеценко та її 27-річної доньки Маргарити, а також у викраденні п'ятитижневої дівчинки. Обвинувачені, 45-річна жінка і 43-річний чоловік, визнали провину і висловили каяття через своїх адвокатів.

Деталі злочину

За даними прокуратури, пара вбила українських жінок у березні 2024 року з метою викрадення дитини Маргарити. Слідство вважає, що злочин було сплановано з лютого, коли дівчинка тільки народилася. Для реалізації плану жінка вступила в групу підтримки українських біженців у Telegram, де в січні зв'язалася з Маргаритою, запропонувавши допомогу з перекладом.

6 березня 2024 року пара запросила жертв до ресторану, де таємно ввела їм заспокійливі препарати. Після цього 51-річну жінку відвезли на озеро в Бад-Шенборні, де чоловік убив її, кілька разів ударивши по голові. Дочку та її новонароджену дівчинку привезли в будинок обвинувачених. Пізніше 27-річну жінку також убили і спалили тіло.

Тіла були знайдені через кілька тижнів: останки Марини Стеценко виявили 20 березня на березі озера, а тіло Маргарити знайшли 7 березня з ознаками насильницької смерті.

Новонароджену дівчинку, якій зараз близько 11 місяців, повернули в Україну. Вона проживає з тіткою, яка виступає співпозивачем у суді.

Перебіг судового процесу

Судовий розгляд триватиме дев'ять днів, вирок очікується 21 лютого. Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення за вбивство і викрадення дитини.