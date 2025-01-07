У Німеччині подружжя, яке вбило українок і викрала немовля, визнало провину
У Німеччині триває суд над подружжям, яке вбило українських біженок - матір та доньку, а також у викрали немовля. Обвинувачені визнали провину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
У суді Мангейма розпочався судовий процес у справі подружньої пари, обвинуваченої у вбивстві 51-річної української біженки Марини Стеценко та її 27-річної доньки Маргарити, а також у викраденні п'ятитижневої дівчинки. Обвинувачені, 45-річна жінка і 43-річний чоловік, визнали провину і висловили каяття через своїх адвокатів.
Деталі злочину
За даними прокуратури, пара вбила українських жінок у березні 2024 року з метою викрадення дитини Маргарити. Слідство вважає, що злочин було сплановано з лютого, коли дівчинка тільки народилася. Для реалізації плану жінка вступила в групу підтримки українських біженців у Telegram, де в січні зв'язалася з Маргаритою, запропонувавши допомогу з перекладом.
6 березня 2024 року пара запросила жертв до ресторану, де таємно ввела їм заспокійливі препарати. Після цього 51-річну жінку відвезли на озеро в Бад-Шенборні, де чоловік убив її, кілька разів ударивши по голові. Дочку та її новонароджену дівчинку привезли в будинок обвинувачених. Пізніше 27-річну жінку також убили і спалили тіло.
Тіла були знайдені через кілька тижнів: останки Марини Стеценко виявили 20 березня на березі озера, а тіло Маргарити знайшли 7 березня з ознаками насильницької смерті.
Новонароджену дівчинку, якій зараз близько 11 місяців, повернули в Україну. Вона проживає з тіткою, яка виступає співпозивачем у суді.
Перебіг судового процесу
Судовий розгляд триватиме дев'ять днів, вирок очікується 21 лютого. Обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення за вбивство і викрадення дитини.
Історія сім'ї
Нагадаємо, що Марина Стеценко та її донька Маргарита були родом з Полтавської області, але останні роки проживали в Харкові. Маргарита здобула освіту медсестри в Харкові, де також навчалася її сестра Євгенія.
Родина переїхала до Полтавської області, коли Маргарита була ще дитиною. Там Марина вийшла заміж, народила ще одну доньку та працювала на пошті, виховуючи двох дочок. Після розлучення з чоловіком дівчата закінчили гімназію та вирушили вчитися до Харкова. Відомо, що перед війною Маргарита займалася фуд-флористикою.
Марина Стеценко та її донька Маргарита прибули до Німеччини 2022 року, рятуючись від війни в Україні. Вони проживали в центрі розміщення біженців в окрузі Рейн-Неккар. Поліція заарештувала обвинувачену пару 13 березня, після того як у них знайшли викрадену дитину.
Цей випадок викликав широкий резонанс у Німеччині та Україні, підкреслюючи трагедії, з якими стикаються біженці в чужих країнах.