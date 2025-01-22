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У Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку: є загиблі

Фото: у Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У парку німецького міста Ашаффенбурга невідомий з ножем напав на перехожих. Відомо про поранених та загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За попередніми даними, кілька людей отримали серйозні поранення від колючо-ріжучої зброї. Представник поліції повідомив, що йдеться про дитину і трьох дорослих.

Як пише 

Поліція попередньо заарештувала двох підозрюваних. Також відомо, що один з підозрюваних намагався втекти через залізничні колії. 

Трагедія в Новому Орлеані

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, ще 30 дістали поранення. Спочатку ЗМІ писали, що водія, який скоїв наїзд, "все ще не затримали".

Нещодавно схожий теракт стався в Німеччині, де авто влетіло в людей на різдвяному ярмарку. У результаті цього було багато загиблих.

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Теракт