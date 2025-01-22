У Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку: є загиблі

За попередніми даними, кілька людей отримали серйозні поранення від колючо-ріжучої зброї. Представник поліції повідомив, що йдеться про дитину і трьох дорослих.

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Поліція попередньо заарештувала двох підозрюваних. Також відомо, що один з підозрюваних намагався втекти через залізничні колії.

Трагедія в Новому Орлеані

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, ще 30 дістали поранення. Спочатку ЗМІ писали, що водія, який скоїв наїзд, "все ще не затримали".