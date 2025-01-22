ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку: є загиблі

Середа 22 січня 2025 15:57
UA EN RU
У Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку: є загиблі Фото: у Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У парку німецького міста Ашаффенбурга невідомий з ножем напав на перехожих. Відомо про поранених та загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За попередніми даними, кілька людей отримали серйозні поранення від колючо-ріжучої зброї. Представник поліції повідомив, що йдеться про дитину і трьох дорослих.

Як пише BILD, в результаті нападу загинув один дорослий та дитина. Інші дві особи перебувають у лікарні.

Поліція попередньо заарештувала двох підозрюваних. Також відомо, що один з підозрюваних намагався втекти через залізничні колії. Згодом стало відомо, що друга особа була свідком, якого допитували.

Трагедія в Новому Орлеані

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, ще 30 дістали поранення. Спочатку ЗМІ писали, що водія, який скоїв наїзд, "все ще не затримали".

Нещодавно схожий теракт стався в Німеччині, де авто влетіло в людей на різдвяному ярмарку. У результаті цього було багато загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теракт
NEWS
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
DAILY
Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Подвійний удар по енергетиці Росії: Євросоюз і США готують нові заходи