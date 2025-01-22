У Німеччині невідомий з ножем напав на людей у парку: є загиблі

У парку німецького міста Ашаффенбурга невідомий з ножем напав на перехожих. Відомо про поранених та загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За попередніми даними, кілька людей отримали серйозні поранення від колючо-ріжучої зброї. Представник поліції повідомив, що йдеться про дитину і трьох дорослих.

Як пише BILD, в результаті нападу загинув один дорослий та дитина. Інші дві особи перебувають у лікарні.

Поліція попередньо заарештувала двох підозрюваних. Також відомо, що один з підозрюваних намагався втекти через залізничні колії. Згодом стало відомо, що друга особа була свідком, якого допитували.

Трагедія в Новому Орлеані

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Новому Орлеані пікап влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що загинули 10 осіб, ще 30 дістали поранення. Спочатку ЗМІ писали, що водія, який скоїв наїзд, "все ще не затримали".