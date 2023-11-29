У Німеччині двоє підлітків планували теракт, один з них - росіянин, - Bild

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про користувача Telegram, який міг підтримувати терористичну організацію "Ісламська держава". Він оприлюднив у соцмережі відео, на якому закликав до священної війни проти Заходу та анонсував теракт.

Як з'ясувало Bild, підозрюваним є 15-річний Едріс Д. Він мешкає в німецькому місті Буршайд і має родичів з Афганістану.

Журналісти уточнюють, що, за даними слідства, 15-річний підліток має тісний контакт з 16-річним громадянином Росії Расулом М., який мешкає у місті Вітшток. Він є прихильником "Ісламської держави" та відомий поліції за поширення терористичної пропаганди.

У Bild повідомляють, що Расул М. хотів приїхати до свого товариша 1 грудня, щоб організувати в Кельні теракт з використанням саморобних запальних пристроїв або невеликої вантажівки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловік у Німеччині хотів вантажівкою переїхати учасників проізраїльського мітингу. Його затримали.