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У Німеччині авто в'їхало в натовп на Різдвяному ярмарку: десятки постраждалих

Ілюстративне фото: у Німеччині 20 людей постраждали через ДТП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Унаслідок події багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.

 

Після цього Різдвяний ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.

За даними Bild, унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у ЗМІ з'явилася інформація про загиблих.

Прессекретар регіонального уряду Матіас Шуппе заявив, що такий наїзд є терактом.

Оновлено 21:53

За даними Рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.

Аварія в Німеччині

До слова, наприкінці квітня цього року в Німеччині перекинувся двоповерховий автобус, у якому їхали старшокласники. Автобус прямував на екскурсію до Британії.

Унаслідок ДТП постраждали водій автобуса і 27 школярів.

Загалом в автобусі перебували 67 учнів віком від 14 до 15 років, а також п'ятеро вчителів.

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ДТП