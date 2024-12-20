У Німеччині авто в'їхало в натовп на Різдвяному ярмарку: десятки постраждалих

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Унаслідок події багато постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.
Після цього Різдвяний ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.
За даними Bild, унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у ЗМІ з'явилася інформація про загиблих.
Прессекретар регіонального уряду Матіас Шуппе заявив, що такий наїзд є терактом.
Оновлено 21:53
За даними Рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.
До слова, наприкінці квітня цього року в Німеччині перекинувся двоповерховий автобус, у якому їхали старшокласники. Автобус прямував на екскурсію до Британії.
Унаслідок ДТП постраждали водій автобуса і 27 школярів.
Загалом в автобусі перебували 67 учнів віком від 14 до 15 років, а також п'ятеро вчителів.
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