Німеччина вигнала з країни російських дипломатів, РФ погрожує дзеркальною відповіддю

Німеччина прийняла рішення про масове видворення російських дипломатів з країни. В Росії погрожують дзеркальною відповіддю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC .

"Влада ФРН ухвалила рішення про чергове масове вислання співробітників російських дипломатичних представництв у Німеччині. Рішуче засуджуємо ці дії Берліна, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, включно з їхнім дипломатичним виміром", - зазначили в МЗС Росії.

Воодночас зазначається, що Росія дзеркально відповість на рішення Німеччини назвавши рішення Берліну "ворожим". Зокрема, Кремль планує "суттєво обмежити максимальну кількість працівників німецьких дипломатичних представництв".

В Росії звинуватили Німеччину в тому, що вона нібито "афішувала нову висилку дипломатів".