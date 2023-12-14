Німеччина підіймала у повітря винищувачі під час нічної атаки Росії на Україну

Як пише видання, винищувачі було піднято у повітря коли російські терористи атакували безпілотниками український порт Ізмаїл на Дунаї. Тоді ж щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії - країни НАТО. У відповідь в небо були підняті винищувачі Eurofighter.

"Німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило", - додає Bild.

Зокрема, згідно з попередніми даними, один із БпЛА міг вибухнути над повітряним простором Румунії.

Нічна атака на Україну, 14 грудня

У ніч на 14 грудня російські терористи атакували територію України ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої частини Херсонської області у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Безпілотники терористи почали застосовувати з 19:00 13 грудня. Пуски було здійснено з трьох напрямків:

Балаклава;

Чауда - Крим;

Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Загалом було зафіксовано пуски 42 БпЛА, а основним напрямком удару була Одеська область. Наші воїни знищили 41 безпілотник.

Внаслідок падіння уламків БпЛА в Одеській області було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення.