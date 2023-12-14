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Німеччина підіймала у повітря винищувачі під час нічної атаки Росії на Україну

Фото: Німеччина підіймала у повітря винищувачі під час нічної атаки Росії на Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина, у ніч на 14 грудня, підіймала по тривозі винищувачі через порушення російським "Шахедом" повітряного простору над Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, винищувачі було піднято у повітря коли російські терористи атакували безпілотниками український порт Ізмаїл на Дунаї. Тоді ж щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії - країни НАТО. У відповідь в небо були підняті винищувачі Eurofighter. 

"Німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило", - додає Bild.

Зокрема, згідно з попередніми даними, один із БпЛА міг вибухнути над повітряним простором Румунії.

Нічна атака на Україну, 14 грудня 

У ніч на 14 грудня російські терористи атакували територію України ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Шість ЗКР було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої частини Херсонської області у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. 

Безпілотники терористи почали застосовувати з 19:00 13 грудня. Пуски було здійснено з трьох напрямків: 

  • Балаклава;
  • Чауда - Крим;
  • Приморсько-Ахтарськ – Росія.

Загалом було зафіксовано пуски 42 БпЛА, а основним напрямком удару була Одеська область. Наші воїни знищили 41 безпілотник

Внаслідок падіння уламків БпЛА в Одеській області було пошкоджено гуртожиток. 11 людей отримали поранення

 

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