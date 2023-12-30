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Німеччина передасть Україні 24 млн євро на відновлення енергоінфраструктури

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина передасть 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посольства Німеччини в Україні в Twitter.

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що 29 грудня НЕК "Укренерго" та німецький державний банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту. 

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

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