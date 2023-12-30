ua en ru
Сб, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина передасть Україні 24 млн євро на відновлення енергоінфраструктури

Субота 30 грудня 2023 16:18
UA EN RU
Німеччина передасть Україні 24 млн євро на відновлення енергоінфраструктури Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина передасть 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посольства Німеччини в Україні в Twitter.

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 29 грудня НЕК "Укренерго" та німецький державний банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес