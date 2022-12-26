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Німеччина офіційно визнала завершення пандемії COVID-19 у країні

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Німеччина, Понеділок 26 грудня 2022 20:09
Німеччина офіційно визнала завершення пандемії COVID-19 у країні Фото: пандемію коронавірусу було завершано завдяки вчасним обмежувальним заходам і вакцинації (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Німеччині офіційно визнали завершення пандемії COVID-19 і спрогнозували, що першу хвилю зимових захворювань мешканці країни мають пережити цілком впевнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesspiegel.

Як зазначив керівник відділу вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дроссен в інтерв'ю виданню, він вважає, що пандемія COVID-19 уже добігла кінця.

"За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася", - вважає вірусолог, який входить до ради з питань коронавірусу при федеральному уряді Німеччини.

На його думку, по завершенні зими імунітет до COVID-19 у населення буде настільки поширеним і стійким, що вірус навряд чи зможе масово розповсюджуватись улітку.

Коментуючи ситуацію в Китаї, де наразі масово поширюється коронавірус після відмови від політики "нульової толерантності" до COVID-19, Дростен зазначив, що ключовою помилкою в Китаї було те, що не було обізнаності про вакцинацію серед населення, особливо серед людей похилого віку.

"Кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі загалом стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Крім того, абсолютно виправданими є обмеження, що були запроваджені через поширення COVID-19", - запевнив Дростен.

Сьогодні, 26 грудня, РБК-Україна повідомляло, що Китай уже на початку наступного місяця планує скасувати обов'язковий карантин для людей, які прибувають до країни.

Проте днями ми писали, що у Китаї за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19, тож, уряд запроваджує низку локальних карантинних заходів в окремих районах країни.

Також повідомлялося, що наприкінці минулого місяця по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році.

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