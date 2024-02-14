Німеччина досягла мети НАТО з військових витрат вперше після закінчення холодної війни

Як заявив представник міністерства оборони, уряд Німеччини виділить 71,8 млрд євро на оборонні витрати цього року за допомогою регулярних та спеціальних бюджетних асигнувань. Однак сума загальних видатків на оборону засекречена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив сьогодні, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%. Сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Раймштайн", організоване США. Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі у четвер.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца звернув увагу на зростання витрат на оборону в невизначений для Організації Північноатлантичного договору час.

Реакція на скандальну заяву Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп у вихідні обурив союзників, заявивши, що відмовиться захищати членів НАТО, які недостатньо витрачають на оборону.

Реагуючи на ці висловлювання міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Трамп ризикує завдати шкоди трансатлантичним відносинам і може "зрештою відпиляти гілку, на якій сидить Америка".

Пісторіус відкинув пропозиції опозиції про те, що Німеччині слід збільшити свій спеціальний фонд військової оборони зі 100 млрд до 300 млрд євро, заявивши, що натомість уряду слід збільшити свої регулярні бюджетні витрати.

Пісторіус також виступив проти ідеї створення окремої європейської парасольки ядерної оборони, яка привернула увагу після висловлювань Трампа.

"Я можу лише застерегти від початку подібної дискусії з такою неуважністю лише тому, що такі заяви робить Дональд Трамп, який навіть не є кандидатом у президенти", - сказав він.

Побоювання повернення Трампа до Білого дому

Нагадаємо, перспектива повернення Трампа до Білого дому спровокувала активні розмови серед союзників про те, що Європа може зробити, щоб гарантувати, що США інвестуватимуть у трансатлантичну безпеку.

За словами високопоставленого дипломата НАТО, крім збільшення видатків на оборону та допомоги Україні, союзникам також необхідно приділяти більше часу роботі над питаннями, які президент США визнає важливими, включаючи Китай.