Німеччина має бути готова до зростання відповідальності через плани Путіна, - віце-канцлер

Німеччина має підготуватися до того, щоб брати на себе більше відповідальності у протистоянні планам російського диктатора Володимира Путіна зруйнувати післявоєнний порядок у Європі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю t-online віце-канцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Хабек.

Він зазначив, що ситуація у світі має викликати велику стурбованість.

За словами Хабека, зараз Путін вірить у те, що зможе перемогти Захід у довгій війні на виснаження. Міністр додав, що у США "руйнується підтримка України", але не з боку президента Джо Байдена, а з боку республіканців.

"Ми повинні усвідомлювати, що Путін хоче зруйнувати повоєнний європейський порядок і загрожує нашій безпеці. У цій ситуації Німеччина має бути готова до зростаючої відповідальності", - наголосив він.

Росія не зупиниться в Україні

Нагадаємо, раніше українські та західні чиновники неодноразово попереджали про те, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, якщо переможе Україну у війні.

Зокрема, президент Володимир Зеленський наголошував, що якщо Україна програє, то США доведеться обирати - війна чи розвал НАТО.

Також німецькі аналітики попереджали, що протягом шести років Росія може поновити армію для того, щоб напасти на НАТО.