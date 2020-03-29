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В Никополе при обыске машины местного жителя нашли убитого полицейского

Новости » Происшествия     29.03.2020 - 15:04
В Никополе при обыске машины местного жителя нашли убитого полицейского
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель застрелил полицейского в результате конфликта

В Никополе при обыске машины местного жителя в багажнике нашли убитого полицейского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, тело оперуполномоченный Никопольского отдела полиции с огнестрельными ранениями обнаружили в авто "Toyota Land Cruiser" 56-летнего местного жителя.

"Указанный автомобиль 29 марта около 1 часа ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского ОП. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель Никополя, а рядом - его 35-летний сын. Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом (полицейского, - ред.)", - говорится в сообщении.

Как установили силовики, у мужчины возник конфликт с полицейским, в результате чего он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителя, от чего тот скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 56-летнего мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Никополе в тройном ДТП с автобусом погиб человек и более десятка пострадавших. На момент аварии в автобусе находилось около 30 пассажиров.

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