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Ніколи не пропускайте ці етапи у догляді, якщо у вас акне або висипання

Понеділок 30 червня 2025 16:01
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Ніколи не пропускайте ці етапи у догляді, якщо у вас акне або висипання Косметолог розповіла, як доглядати за шкірою з акне (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Дарія Тіщенко

Щоденний догляд за шкірою - це не просто звичка, а необхідна умова для боротьби з акне. Це допомагає зменшити запалення та запобігти закупорці пор. Пропуск цього може звести нанівець навіть найдорожчий догляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога та косметолога Дарії Тіщенко.

Догляд за шкірою при акне та висипання

Очищення

За словами експерта, шкіру з акне необхідно очищувати двічі на день вранці і ввечері. Для цього варто використовувати професійний домашній догляд, призначений саме для шкіри з акне.

Лікування

Нанесення засобів з активними компонентами такими як ретинол, бензоїл пероксид, альфа чи бета-гідроксикислоти для боротьби з висипаннями.

Зволоження

Навіть якщо шкіра жирна і є висипання, то її все одно необхідно зволожувати. Варто використовувати легкі текстури, флюїди або креми, які не містять в собі олій, силіконів та парабенів.

Сонцезахист

Надавайте перевагу легким текстурам - гелі, спреї або пудри і вони мають бути некомедогенними.

Помилки у догляді

Використання спиртових засобів та агресивних тоніків

Такі засоби порушують бар’єр шкіри, викликають подразнення та посилення висипань. Альтернатива: засоби з ніацинамідом, алое, цинком, гідролатами.

Самостійне видавлювання прищів

Видавлювання пошкоджує шкіру, а це може призвести до зараження бактеріями, що своєю чергою призводить до запалення та постакне. Альтернатива: точкові засоби, які призначить спеціаліст.

Зловживання кислотами та активами

Часто люди помилково одночасно використовують ретиноїди, AHA/BHA та вітамін C. Однак, це може призвести до подразнення. Варто такі засоби вводити поступово, не комбінувати сильні активи в один день.

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