В Николаевской области земельный конфликт перерос в стрельбу: есть раненые

В поле села Новоингулка (Николаевская область) произошла стрельба из-за земельного конфликта. Ранения получили два человека - полиция проводит оперативные мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан произошел конфликт, в ходе которого началась стрельба.
Ранения получили двое человек, их госпитализировали. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех причастных.
В пресс-службе сообщили, что в действие введена специальная полицейская операция. Принимаются меры по проверке указанного факта.
Напомним, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Его задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Кроме того, в селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.