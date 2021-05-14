В Николаевской области земельный конфликт перерос в стрельбу: есть раненые

В пресс-службе сообщили, что в действие введена специальная полицейская операция. Принимаются меры по проверке указанного факта.

Ранения получили двое человек, их госпитализировали. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех причастных.

Напомним, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Его задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Кроме того, в селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.