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В Николаевской области земельный конфликт перерос в стрельбу: есть раненые

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Новоингулка, Пятница 14 мая 2021 10:03
В Николаевской области земельный конфликт перерос в стрельбу: есть раненые Фото: в Николаевской области произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В поле села Новоингулка (Николаевская область) произошла стрельба из-за земельного конфликта. Ранения получили два человека - полиция проводит оперативные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Из-за спорных земельных вопросов между двумя группами граждан произошел конфликт, в ходе которого началась стрельба.

Ранения получили двое человек, их госпитализировали. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску всех причастных.

В пресс-службе сообщили, что в действие введена специальная полицейская операция. Принимаются меры по проверке указанного факта.

Напомним, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Его задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Кроме того, в селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке мужчина совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.

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