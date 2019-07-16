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В Николаевской области застрелился кандидат в нардепы

Новости » Происшествия    16.07.2019 - 21:52
В Николаевской области застрелился кандидат в нардепы
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По данному факту начато уголовное производство

В Первомайске Николаевской области полиция устанавливает обстоятельства гибели кандидата в народные депутаты, подозревают, что он совершил самоубийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области в Facebook.

Как сообщается, что около 19:30 в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

"Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - говорится в сообщении. 

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

По информации местного издания "НикВести", погибшим является Василий Мосякин, кандидат в народные депутаты по 132 мажоритарному округу от партии "Оппозиционный блок".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Предварительной версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного пистолета.

Кроме того, в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата. Отмечается, что в ходе вымогательства денег один из злоумышленников нанес хозяину ножевое ранение. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.


 
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