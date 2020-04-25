В Николаевской области зафиксирована вторая смерть от COVID-19

В Николаевский области 25 апреля зафиксирован второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

По данным ОГА, умер житель с. Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18 апреля 2020 года дв КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID -19.

Всего в области зарегистрировано 111 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 31. Все продолжают лечение.

Напомним, по данным Министерства охраны здоровья, с начала пандемии по состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом, выздоровел 782 больной, умер от осложнений инфекции 201 украинец.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, в январе-феврале 2020 года в Украине умерло 100738 человек. Самая частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 68548 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 47211 человек. По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1326 человек (в том числе, в январе - 621).