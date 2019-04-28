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В Николаевской области при взрыва погиб военный

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 09:20
В Николаевской области при взрыва погиб военный
Фото: место взрыва (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

В городе Вознесенск при взрыве в собственном жилом помещении погиб 55-летний мужчина

В городе Вознесенск Николаевской области в результате взрыва в собственном жилом помещении погиб 55-летний военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в области.

Сообщается, что о событие сообщила соседка погибшего. Услышав громкий хлопок, женщина вызвала полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Специалисты на теле погибшего обнаружили телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства.

На месте происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу осколки, вероятно, от гранаты Ф-1. Уголовное производство открыто по признакам статьи об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Измаиле Одесской области произошел взрыв, в результате инцидента пострадал мужчина. Источником взрыва в квартире стала граната Ф-1. С места происшествия для экспертных исследований изъяли осколки, фрагменты и части гранаты.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на шахте "Схидкарбон", в результате чего погибли не менее четырех человек.

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