В Николаевской области выявили более 10 новых случаев COVID-19

Всего в области 161 зараженный коронавирусом
В Николаевской области подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Сообщается, что общее количество инфицированных в области выросло до 161 человека, из них 40 - медицинские работники:
Также отмечается, что выздоровели от коронавируса 6 жителей области, 3 пациентов - умерли.
Отметим, в Украине зафиксировали уменьшение количества новых заболеваний коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 502 новых заражения, что на 48 меньше, чем днем ранее. Также зафиксировали 9 новых смертей от COVID-19. Общее количество жертв выросло до 288 человек.
Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области после вспышки коронавируса закрыли на карантин село Познань. На въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.