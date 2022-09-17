В Николаевской области в результате ночных обстрелов погиб мужчина

Российские войска в ночь на 17 сентября продолжали обстреливать Николаевскую область. В результате атак оккупантов погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
По его словам, около 00:10 оккупанты ударили по Очакову. В некоторых районах города исчезли свет и вода. Пострадавших нет.
Также оккупанты обстреляли село Дмитровка Куцурубской общины. Вражеские снаряды повредили очистные постройки и электроподстанции. В большинстве населенных пунктах общины нет света.
В результате обстрелов Дмитровки есть жертва. В полиции установили, что погиб 54-летний мужчина.
Также под вражеский огонь попал поселок Березнеговатое и село Широкое в Баштанском районе. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.
Напомним, что оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким не исключает, что российская армия попытается пойти в наступление в некоторых районах Николаевской области.
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