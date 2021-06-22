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В Николаевской области в результате ДТП погибли двое человек, еще пятеро пострадали

Автор: Артур Родивилов

На 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертвами стали двое человек, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В Николаевском районе ДТП произошло с участием трех автомобилей: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34 до 42 лет, а также двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Напомним, ранее на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

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