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В Николаевской области произошло ДТП с пострадавшими с участием автомобиля полиции

Автор: РБК-Украина

Сегодня около 9:40 в городе Первомайск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием служебного автомобиля полиции. Уже назначено служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Произошло столкновение автомобиля Renault под управлением 41-летнего мужчины и служебного авто Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний полицейский группы реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Вследствие ДТП телесные повреждения получил водитель Renault, который был доставлен в больницу.

Сейчас назначено служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР, которые будут принимать решение о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

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