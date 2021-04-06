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В Николаевской области посреди улицы убили подростка, подозреваемому грозит пожизненное заключение

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 17:29
В Николаевской области посреди улицы убили подростка, подозреваемому грозит пожизненное заключение Фото: в Вознесенске зарезали подростка (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Николаевской области мужчина с ножом напал на 16-летнего парня. В результате ножевого ранения в сердце подросток погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Поздно вечером 4 апреля на спецлинию 102 поступило сообщение от медицинского работника о том, что возле одного из магазинов в Вознесенске неизвестный нанес ножевое ранение в сердце 16-летнему парню, от которого тот скончался на месте.

Оперативники через несколько часов задержали подозреваемого в совершении преступления 30-летнего жителя Вознесенска в доме знакомого, где он скрывался.

В тот же день следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Теперь ранее судимому злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее в Краснограде (Харьковская область) на автовокзале мужчина напал с ножом на людей. В результате пострадали четыре человека.

Напомним, в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев.

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