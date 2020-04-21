В Николаевской области подтвердили первую смерть от COVID-19

В Николаевской области подтвердили первый летальный случай в области от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.

Как сообщается, 21 апреля от вируса умерла жительница села Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года.

Она заболела 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Инфицирование вирусом подтвердили 11 апреля.

Напомним, по состоянию на 15 апреля первый случай коронавируса выявили в Николаеве, а всего в области на тот момент было 22 заболевших.

Так, с 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учете 3166 человек.

Кроме того, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Так, всего в Украине исследовано 61 997 образцов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Отметим, что карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но с определенными смягчениями.