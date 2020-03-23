В Николаевской области подозревают коронавирус у 12 человек

В Николаевской области проверяют на коронавирус 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Вместе с тем, по состоянию на 23 марта, в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Всего было направлено 25 образцов на обследования. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек негативные.

Напомним, в Украине растет количество подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Отметим, 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

Также глава Минздрва Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов относительно предотвращения распространения коронавируса.