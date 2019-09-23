В Николаевской области из колонии сбежал убийца

В Николаевской области из колонии сбежал Владимир Касапа, который отбывал наказание за умышленное убийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

"22 сентября от дежурного колонии №72 до Вознесенского отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом города Одесса до восьми лет лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УКУ Умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Добавим, что правоохранители сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Фото: Владимир Касапа (mk.npu.gov.ua)

Напомним, в ночь на 23 сентября в Оболонском районе Киева мужчина стрелял в полицейских.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. На просьбы пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиции задержала стрелка. Никто в результате стрельбы не пострадал.