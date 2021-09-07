В Николаевской области ДТП с участием мэра Вознесенска, он столкнулся с маршруткой

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием мэра Вознесенска Евгения Величко. Он допустил столкновение с маршруткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Авария произошла утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и пассажирский автобус.
"В результате ДТП травмы получил водитель Volkswagen, 32-летний мэр города Вознесенск. Водитель автобуса не пострадал. В салоне маршрутного транспортного средства пассажиры отсутствовали", - сообщили в полиции.
На месте происшествия сейчас работают полицейские, обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.
Фото: в Николаевской области попал в ДТП мэр Вознесенска (фото facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Ранее сообщалось, что в польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами.