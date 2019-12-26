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В Николаевской области в ДТП погиб человек, еще шесть пострадали

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 13:24
В Николаевской области в ДТП погиб человек, еще шесть пострадали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди пострадавших трое детей

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Сообщается, что 26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое столкновение двух автомобилей Volkswagen Touareg и Lada.

В результате столкновения погибла 65-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada. Еще шесть человек, среди которых трое детей одного, двух и семи лет, были госпитализированы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 24 декабря в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, еще двое пострадали.

Также сообщалось, что в Киеве на Житомирской трассе в ночь с 23 на 24 декабря произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии трое человек были госпитализированы в больницу.

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Новости Украины Николаевская областьДТП
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