В Николаевской области в больнице более 10 человек с подозрением на COVID-19

В Николаевской области по состоянию на 2 апреля зафиксировано более 10 случаев с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

По словам главного санитарного врача области Владимира Клочка, на данный момент известно об 11 подозрениях на заражение коронавирусом. При этом в области до сих пор не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом.

"Я хочу сказать, что никто ничего не скрывает... Николаевская область осталась последняя без зарегистрированных случаев заболевания. По состоянию на сегодня в инфекционной больнице находится 11 человек с подозрением на коронавирус. У нас с начала марта с подозрением на коронавирус прошли всего 56 человек, из них двое отказались от лабораторного обследования", - рассказал он.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 2 апреля на территории Украины, по официальным данным Минздрава, было подтверждено 804 случая коронавируса, из них 20 - летальные. За последние сутки выявили 135 новых случаев. При этом в Николаевской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области подтвердили еще 2 случая заражения коронавирусом. Больные коронавирусом были зафиксированы в городах Кривой Рог и Новомосковск.