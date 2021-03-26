В Николаевском инфекционном госпитале рассказали, как справляются с наплывом COVID-больных

"Эпидемиологическая ситуация в Николаеве серьезная. Ежедневно к нам поступает от 40 больных. Медикаментами и оборудованием госпиталь обеспечен полностью. В коридорах, как пишут некоторые СМИ, не лежит ни один больной. Неделю назад мы развернули на базе больницы 3 дополнительные ковидные отделения. И на данный момент у нас 345 койко-мест для приема инфицированных. Кроме госпиталя, на базе терапевтического, кардиологического и гинекологического отделениях оборудованы палаты для больных с подтвержденным диагнозом, а в детской неврологии лежат больные с подозрением на COVID-19", - сказала Терентьева.

По словам заместителя главврача по медицинской части Сергея Матвиенко, инфекционный госпиталь работает на полную мощность. Из 66 койко-мест ежедневно в учреждении находятся в среднем 60 больных.

"Медикаментами мы обеспечены. Дополнительно для других отделений закупили кислородные концентраторы. На деньги, которые ранее выделил НГЗ, мы будем сейчас закупать лабораторное оборудование, микроскопы. На данном этапе мы активно используем приобретенный Николаевским глиноземным заводом антиковидный препарат "Актерма". Уже несколько пациентов были вылечены этим лекарством", - сказал Матвиенко.

По словам медиков, благодаря новому инфекционному госпиталю городу пока удается справляться с наплывом больных - без него ситуация была бы гораздо хуже. В среднем ежедневно выписывается порядка 40 пациентов, а госпитализируется 20–30 новых больных. За счет такой ротации все, нуждающиеся в стационарном лечении, обеспечиваются койко-местами.