Николаевский глиноземный завод выделил антиковидному госпиталю 6 миллионов гривен

Николаевский глиноземный завод выделил 6 млн грн на поддержку созданного им антиковидного госпиталя. Средства были направлены на покупку медицинского оборудования и препаратов, а также обучение персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

По данным пресс-службы, недавно НГЗ выделил 134 тыс. грн на дополнительное обучение медиков, работающих в антиковидном госпитале городской больницы №5. Специалисты инфекционного профиля пройдут дополнительное обучение, чтобы улучшить навыки работы на сложном медицинском оборудовании и более эффективно лечить пациентов с Covid-19.

Работа госпиталя, в строительство и оборудование которого НГЗ вложил свыше 150 млн грн, помогла спасти жизни уже более 600 человек.

Медицинский центр открылся в Николаеве в декабре 2020 года, а основное число пациентов принял весной 2021 года, когда город оказался в "красной зоне" и встретил самую тяжелую волну эпидемии.

Общий объем средств, выделенный НГЗ для помощи медицине Николаева и, в частности, антиковидному госпиталю на сегодняшний день достигла 6 млн грн.

Сразу после передачи госпиталя Николаеву, НГЗ предоставил ему почти 3,5 млн грн для закупки необходимого оборудования и расходных материалов, кислородных концентраторов, прикроватных мониторов, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Также НГЗ профинансировал закупку и передал медикам инфекционного центра швейцарский препарат для лечения тяжелых легочных пневмоний у пациентов с Covid-19 "Актемра" на сумму 440 тыс. грн. Впоследствии госпиталь получил от НГЗ следующий транш финансовой поддержки на сумму 660 тыс. грн - эти средства потребовались медикам для закупки средств индивидуальной защиты.

Еще миллион гривен НГЗ передал госпиталю на закупку сушильных и стиральных машин, дополнительного медицинского оборудования, экспресс-тестов и количественный иммунофлуоресцентный экспресс-анализатор для них, кресла для перемещения больных в тяжелом состоянии и пациентов с особыми потребностями.