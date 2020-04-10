Николаевская область под вопросом: у Зеленского обсудили ситуацию с Covid-19 в регионе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Николаевской области проводится очень малое количество тестирований

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на которой обсудили ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленскому сообщили, что в Николаевской области проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - заявил он.

На совещании уделили внимание финансированию больниц по всей стране в связи с изменением системы направления средств через внедрение второго этапа медицинской реформы.

Напомним, главный санитарный врач заявил о выявленных нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области. Он надеется, что ситуация в регионе по количеству тестирований будет улучшаться.

Ранее из-за отсутствия случаев коронавируса в Николаевской области проверили тесты.