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Под Николаевом грузовик сбил прокурора, водителя задержали

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокурор от полученных травм погиб

Вблизи Николаева в результате дорожно-транспортного происшествия погиб прокурор Андрей Крупка. Мужчину сбил грузовик, когда он менял колесо своего автомобиля.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Инцидент произошел сегодня утром на автодороге М-14 под Николаевом. Прокурор остановился на обочине, чтобы заменить шину автомобиля, когда на него совершил наезд грузовик. Водитель грузовика не остановился и скрылся с места происшествия.

Прокурор получил несовместимые с жизнью травмы и умер в реанимации Николаевской центральной районной больницы.

Правоохранители немедленно начали поиск водителя грузовика и задержали его возле Одессы. Сейчас ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины для установления причин и обстоятельств инцидента.

Напомним, столкновение бензовоза, двух автомобилей и грузовика произошло во Львовской области, в результате чего погиб человек.

Кроме того, два человека погибли и два пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепре.

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