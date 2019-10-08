В Николаевкой области в ДТП погибли двое сотрудников полиции

В Николаевской области столкнулись автомобили Toyota и Lexus, в результате чего погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что ДТП произошло вблизи с. Шевченково Витовского района. В автомобиле Toyota погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении города Николаев.

Водителя Lexus госпитализировано. Обстоятельства ДТП выясняются.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

"Невероятно трудно передать словами боль потерь ...Склоняем головы перед светлой памятью правоохранителей", - говорится в заявлении пресс-службы.

Фото: ДТП в Николаевской области (Facebook Вячеслав Аброськин)

Напомним, 2 октября в Полтавской области автомобиль сбил насмерть патрульную полицейскую Марину Фетч при исполнении служебных обязанностей. Патрульная скончалась на месте, ведь получила травмы несовместимые с жизнью.

Также РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего погибли и травмировались люди.