"Николаевгаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Представители оператора ГРМ обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами

В течение последнего месяца диспетчеры ПАО "Николаевгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС замечания и предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором ГТС и оператором ГРМ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Николаевгаз" провели тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз" и направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Представители оператора ГРМ обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточной балансировке.

"Сейчас новая платформа обмена данными работает несовершенно. Среди основных недостатков можно отметить отсутствие информации для потребителей, поставщиков и некоторых точек входа. Не решен также вопрос автоматического обмена данными между платформами Оператора ГРМ и Оператора ГТС. Надеемся, что к 1 августа 2018 года все недостатки будут устранены, и мы сможем полноценно сотрудничать с Оператором ГТС", - говорит директор технический ПАО "Николаевгаз" Дмитрий Сдобнов.

В ПАО "Николаевгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов позволит установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и оператором ГРМ. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Николаевгаз", еще 15 операторов ГРМ провели тестирование информационной платформы ЧАО "Укртарнсгаз".

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланировано на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.