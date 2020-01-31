"Николаевгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше

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Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа

В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства Николаевской области, использующих газ для отопления домов, будут платить на 30-35% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Это подтверждают расчеты АО "Николаевгаз", сообщает пресс-служба компании.

"Согласно расчетам компании, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа уменьшатся в среднем на треть. Так, домохозяйство в Николаевской области, которое потребляет 1300 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 425 вместо 640 гривен", - говорится в сообщении.

Николаевская область январь февраль март Среднее потребление*, куб. м 254 226 251 1 кв 2019 года, грн 223,52 198,88 220,88 643,28 1 кв. 2020 года, грн 141,92 141,92 141,92 425,76

*данные НКРЭКУ

По словам пресс-службы, так же уменьшатся платежи домохозяйств в других областях. Например, семья в Черниговской области, потребляет 2 223 куб. м газа в год, заплатит в первом квартале 583 вместо 935 гривен, а семья подолян - 358 вместо 551 гривен.

"Позитивные изменения для потребителей сейчас в том, что в зимний период с них снимается финансовая нагрузка, которая раньше была привязана к объемам потребленного газа. Раньше чем больше они потребляли, тем больше платили за доставку, ведь ее стоимость "сидела" в самой цене газа. Сейчас, когда изменился механизм расчета, в пиковые месяцы потребления газа размер доставки будет значительно меньше, ведь сейчас он выведен в отдельную платежку и разделен на равные платежи в течение года", - рассказывает и.о. коммерческого директора АО "Николаевгаз" Елена Лесная.

В пресс-службе напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Таким образом был завершен анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.