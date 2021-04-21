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"Николаевгаз" осуществил полсотни реконструкций с начала года

Новина українською → Николаев, Среда 21 апреля 2021 13:35
"Николаевгаз" осуществил полсотни реконструкций с начала года Фото: "Николаевгаз" осуществил 46 реконструкций с начала года (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: РБК-Украина

С начала 2021 года услугу реконструкции в АО "Николаевгаз" заказали 98 потребителей газа. Предприятие осуществило 46 таких работ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Клиенты обращаются за заменой или переносом газовых приборов, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования, а также установкой счетчиков.

Потребителям газа, которые планируют осуществить реконструкцию газовой системы, следует помнить, что осуществлять эти работы имеют право исключительно специалисты, у которых есть соответствующее разрешение и лицензия. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения категорически запрещено законом.

Специалисты АО "Николаевгаз" имеют высокий уровень профессионализма и многолетний опыт, что в сочетании с новейшими технологиями позволяет выполнять работы любого уровня сложности. Все специалисты, которые проводят реконструкцию системы газоснабжения, постоянно проходят аттестацию и переподготовку, подтверждая свою квалификацию.

Для того, чтобы заказать услугу реконструкции, нужно обратиться в Клиентское пространство 104 ua с заявлением. Каждого клиента сопровождает персональный менеджер, который контролирует все этапы выполнения работ, помогает индивидуально подобрать газовое оборудование.

"Николаевгаз" предоставляет услуги не только по реконструкции, но и по присоединению к газовым сетям комплексно. Это очень удобно, ведь клиенту не нужно самостоятельно контролировать все процессы - выдачу технических условий, разработку проекта, осуществление строительно-монтажных работ, прием в эксплуатацию. Клиент пишет заявление и предоставляет документы - дальше компания осуществляет комплекс необходимых работ к пуску газа. Клиент в телефонном режиме в любое время может поинтересоваться у персонального менеджера состоянием выполнения работ", - рассказала начальник Николаевского управления клиентского сервиса ООО "104.ua" Юлия Давыдчук.

Услуга по реконструкции доступна как для физических, так и для юридических лиц. Фиксированной стоимости услуги нет. Она рассчитывается индивидуально, в соответствии с проектом и комплексом работ.

В этом году "Николаевгаз" совершил уже 46 реконструкций. В прошлом году эту услугу получили более 200 клиентов компании.

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