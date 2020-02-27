"Николаевгаз": объемы протранспортированного газа в 2019 году сократились на 18%

В 2019 году АО "Николаевгаз" протранспортировало потребителям области 380,2 млн куб. м газа, что на 18% меньше, чем в предыдущем. Потребление газа сократили все категории потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наибольшая отрицательная динамика наблюдается по категории населения. Бытовые потребители использовали 213,7 млн куб. м газа, что на 22% меньше, чем в 2018 году. Теплоснабжающие компании потребили 94,9 млн куб. м газа, сократив объемы на 16%. На третьем месте – бюджетные организации, потребленные объемы которых сократились на 11%. Они использовали лишь 18,8 млн куб. м газа. Промышленность Николаевской области в 2019 году не является исключением. Их потребление упало на 6% и составил 52,8 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что несмотря на падение объемов распределения газа соответственно уменьшается и размер плановой тарифной выручки газораспределительной компании. А это, в свою очередь, негативно отражается на деятельности АО "Николаевгаз". Средства, которые получает АО "Николаевгаз" за услуги по доставке газа в первую очередь направляются на содержание газотранспортной системы Николаевской области в безаварийном рабочем состоянии.

"В прошлом году компания недополучила 62,2 млн гривен тарифной выручки. Недостаток финансирования не позволяет АО "Николаевгаз" в полной мере реализовывать все операционные и инвестиционные задачи, не покрывает реальных нужд предприятия и, к сожалению, не дает возможности в полной мере финансировать работы по модернизации и усовершенствованию газовых сетей области", - сообщили в пресс-службе и добавили, что полученных средств едва хватает для проведения неотложных ремонтов аварийных участков газопроводов чтобы обеспечивать безаварийную и бесперебойную доставку газа

"На уменьшение потребления газа влияют несколько факторов. Во-первых, теплые погодные условия в отопительный период конца 2019 года дали возможность потребителям экономить. Во-вторых, высокая цена на газ в прошлом году и значительное уменьшение бытовых потребителей, которые получали государственную помощь, также повлияли на объемы потребления" - комментирует ситуацию коммерческий директор АО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

По словам пресс-службы, на протяжении последних семи лет в Николаевской области наблюдается тенденция к сокращению потребления газа. Так, еще в 2012 году объем потребленного газа в регионе составил 708,1 млн куб. м.