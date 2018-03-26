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Интервью

В Николаеве задержали директора госконцерна на предложении взятки прокурору

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 13:52
Фото: задержание (ssu.gov.ua)
Фото: задержание (ssu.gov.ua)

Чиновник предложил взятку в размере 60 тыс. гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Николаеве директора харьковского предприятия одного из государственных концернов на предложении взятки прокурору военной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник предложил взятку в размере 60 тысяч гривен процессуальному руководителю за закрытие ранее открытого уголовного производства относительно присвоения и растраты государственных средств. О полученном "предложении" майор юстиции сразу доложил руководству", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в кабинете прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона во время попытки передать всю сумму неправомерной выгоды.

На сегодня решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с военной прокуратурой.

Напомним, военная прокуратура Южного региона совместно с СБУ в Николаевской области задержала директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" Федора Петрова за попытку подкупа прокурора военной прокуратуры.

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Теги публикации: взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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