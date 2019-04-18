В Николаеве троих полицейских будут судить за выбивание признаний

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по подозрению трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские обвиняются в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК), заведомо незаконном задержании (ч. 1 ст. 371 УКУ), служебном подлоге (ч. 1 ст. З66 УК), нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК).

Досудебным расследованием установлено, что двое сотрудников Ингульского отдела полиции с привлечением гражданского лица, с целью получения от местного жителя признания в совершении уголовного правонарушения, незаконно проникли в его жилище и избили его.

После этого, достоверно зная об отсутствии законных оснований для задержания и привода лица в отделение полиции, применили наручники и вывели мужчину из подъезда во двор, поместили на заднее сиденье автомобиля и осуществили заведомо незаконный привод к Ингульскому отделу полиции.

В дальнейшем, находясь в служебном кабинете отдела полиции, полицейские продолжили избиение незаконно задержанного. Кроме того, по данным досудебного расследования, полицейские подвешивали потерпевшего на трубе между письменными столами и продолжали его бить.

Так и не получив от мужчины необходимых показаний, сотрудники полиции составили заведомо ложные официальные документы, куда внесли ложные данные. В частности, в отсутствии заявителя и от его имени составили протокол принятия заявления о совершенном уголовном правонарушении, в совершении которого требовали признания у задержанного, сфальсифицировали документ о вручении памятки о правах и обязанностях потерпевшего, протокол допроса потерпевшего, а также внесли заведомо ложные сведения в журнал учета доставленных в указанный отдел полиции

Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкции статей, по которым обвиняются сотрудники полиции, в случае признания их виновными в указанных преступлениях, предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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