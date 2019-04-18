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В Николаеве троих полицейских будут судить за выбивание признаний


Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по подозрению трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские обвиняются в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК), заведомо незаконном задержании (ч. 1 ст. 371 УКУ), служебном подлоге (ч. 1 ст. З66 УК), нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК).

Досудебным расследованием установлено, что двое сотрудников Ингульского отдела полиции с привлечением гражданского лица, с целью получения от местного жителя признания в совершении уголовного правонарушения, незаконно проникли в его жилище и избили его.

После этого, достоверно зная об отсутствии законных оснований для задержания и привода лица в отделение полиции, применили наручники и вывели мужчину из подъезда во двор, поместили на заднее сиденье автомобиля и осуществили заведомо незаконный привод к Ингульскому отделу полиции.

В дальнейшем, находясь в служебном кабинете отдела полиции, полицейские продолжили избиение незаконно задержанного. Кроме того, по данным досудебного расследования, полицейские подвешивали потерпевшего на трубе между письменными столами и продолжали его бить.

Так и не получив от мужчины необходимых показаний, сотрудники полиции составили заведомо ложные официальные документы, куда внесли ложные данные. В частности, в отсутствии заявителя и от его имени составили протокол принятия заявления о совершенном уголовном правонарушении, в совершении которого требовали признания у задержанного, сфальсифицировали документ о вручении памятки о правах и обязанностях потерпевшего, протокол допроса потерпевшего, а также внесли заведомо ложные сведения в журнал учета доставленных в указанный отдел полиции

Материалы уголовного производства направлены в суд. Санкции статей, по которым обвиняются сотрудники полиции, в случае признания их виновными в указанных преступлениях, предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в одном из парков Дарницкого района Киева пистолетом полицейский избил мужчину.

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины уличила в систематических взятках заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Киеве.

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