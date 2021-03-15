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В Николаеве школьники из-за ситуации с COVID уходят на досрочные каникулы

Автор: Андрей Василюк

С 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Решение связано с ростом количества больных коронавирусом в городе.

Это городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил во время видеообращения на своей странице в Facebook.

"С 22 марта у нас будут двухнедельные каникулы", - заявил мэр, подчеркнув, что каникулы начнутся на неделю раньше.

При этом с 17 марта планируется отправить учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. С 1 по 4 класс дети будут продолжать учиться до конца недели очно.

"22 марта для всех вводятся досрочные двухнедельные каникулы, вместо одной недели с 29 марта, как ранее планировалось", - сказал Сенкевич.

В мае на неделю будет продолжено обучение. Детские сады продолжат работать - группы будут закрываться локально в случае большого количества больных.

После решения комиссии ТЭБ ЧС информация об изменениях в графике школьников будет доступна официально, отметил мэр.

По словам городского головы, количество больных коронавирусом в городе ежедневно растет. Он предупредил о вероятности попадания Николаева в "красную" зону карантина.

Напомним, за минувшие сутки в Николаевской области было зарегистрировано 310 случаев заболеваний COVID-19.

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