В Николаеве школьники из-за ситуации с COVID уходят на досрочные каникулы

"С 22 марта у нас будут двухнедельные каникулы", - заявил мэр, подчеркнув, что каникулы начнутся на неделю раньше.

При этом с 17 марта планируется отправить учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. С 1 по 4 класс дети будут продолжать учиться до конца недели очно.

"22 марта для всех вводятся досрочные двухнедельные каникулы, вместо одной недели с 29 марта, как ранее планировалось", - сказал Сенкевич.

В мае на неделю будет продолжено обучение. Детские сады продолжат работать - группы будут закрываться локально в случае большого количества больных.

После решения комиссии ТЭБ ЧС информация об изменениях в графике школьников будет доступна официально, отметил мэр.

По словам городского головы, количество больных коронавирусом в городе ежедневно растет. Он предупредил о вероятности попадания Николаева в "красную" зону карантина.