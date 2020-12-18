В Николаеве открыли новое инфекционное отделение для больных COVID-19 за средства НГЗ

С 21 декабря в Николаеве начнет принимать первых пациентов новый медицинский центр по лечению COVID-19, который рассчитан на 66 койкомест и оснащен современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщает региональное издание "Корабелов.инфо".

Медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией был построен в рекордно короткие сроки - всего за полгода.

Проект строительства модульного реализовывался за счет Николаевского глиноземного завода. Инициатива принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаска. Затраты на строительство составили 155 млн грн.

Новое медучреждение будет принимать пациентов со всего Николаева, в том числе сотрудников Николаевского глиноземного завода и членов их семей.

Медцентр рассчитан на 66 койкомест, в том числе 6 коек реанимационного отделения, оснащенных аппаратами ИВЛ.

Кроме того, центр располагает собственным диагностическим отделением, лечебным блоком и отделением реанимации, оснащен высокотехнологичным медоборудованием от ведущих мировых производителей, в т.ч. компьютерным томографом, аппаратами лабораторной и функциональной диагностики и УЗИ экспертного класса.

Пациентов будут размещать в изолированных боксах с индивидуальными входами. В медцентре есть также отдельная палата для людей с ограниченными возможностями. Во всех палатах есть кондиционеры, телевизоры и необходимая мебель.

Сообщается также, что здание полностью отвечает требованиям Министерства здравоохранения и надзорных органов, а его конструкция позволяет избежать пересечения потоков больных и здоровых людей.

Новый медцентр передается Николаевской горбольнице №5, а Николаевский глиноземный завод обеспечит его необходимым на первое время запасом СИЗ и медикаментов.

В настоящее время медцентр ориентирован на борьбу с коронавирусом, но впоследствии будет перепрофилирован в иммунологический центр.

Как известно, у бизнесмена Олега Дерипаски есть корни в Украине. В частности, дед бизнесмена, погибший во время Великой отечественной войны, был украинцем. Внук построил в его честь православный храм.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 12 630 человек. Также за вчера госпитализировали 2904 зараженных, больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Одесской областях.