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В Николаеве откроют первый в Украине временный госпиталь для больных COVID-19

Автор: Милан Лелич

В Николаеве развернут первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В нем смогут принять 60 пациентов.

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Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

Мобильный госпиталь в Николаеве будет построен по коридорному типу, с отдельными блоками на две кровати.

Он подчеркнул, что на построение временных госпиталей уже выделены деньги. Также определены табель оснащения госпиталя и критерии к медучреждению. Необходимость же разворачивания такого госпиталя определяют местные власти.

Ранее в Офисе президента допускали, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев.

В Минздраве назвали сумму, необходимую Киеву для организации временных госпиталей.

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