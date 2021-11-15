В Николаеве откроют отдельные пункты для COVID-вакцинации детей

"Для детей мы планируем открыть отдельные три пункта вакцинации на базе поликлинических отделений городской детской больницы №2. Соответствующие документы уже подали в Минздрав", - написал городской глава.

Он также отметил, что в Николаеве от коронавируса вакцинировались 633 ребенка. Сенкевич уточнил, что это 2,2% от количества юных жителей в возрасте от 12 до 18 лет.

Всего в городе первую дозу вакцины получили 43 008 жителей, а вторую - 120 241 горожан.

По состоянию на 15 ноября, в Николаеве зарегистрировано 7 269 активных больных коронавирусом. За последние сутки инфекцию обнаружили у 543 горожан.