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В Николаеве опровергли информацию о росте заболевших раком возле хранилищ отходов НГЗ

Автор: Наталия Гурковская

Управление охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации не может ответить, есть ли рост или снижение заболеваемости в районе Николаевского глиноземного завода (НГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный ответ на запрос редакции "Новости-N".

Общественная организации "Стоп шлам" со ссылкой на ОГА сообщила о росте онкозаболеваемости в Витовском районе Николаевской области.

Негативную статистику связали с работой НГЗ, который находится в районе.

На самом же НГЗ привели цифры статистики Галициновской ОТГ, где непосредственно расположен завод и живет большая часть его работников. На НГЗ в очередной раз обвинили общественников в манипуляциях. В отношении «Стоп шлам» полиция проводит расследование в деле о мошенничестве при попытке взыскания с завода 9,2 млрд грн моральной компенсации.

Бывший Витовский район достаточно обширный и в нем работает с десяток предприятий. Чтобы получить точную картину, мы запросили в ОГА уточняющие данные по Галициновской ОТГ. Именно там находится завод, а большинство работающих на нем проживают в селах громады: Галициново, Лупарево, Лиманы.

Однако оказалось, что точных данных у Управления охраны здоровья нет, статистика ведется в разрезе районов. Но даже такая статистика не отвечает озвученным ОО "Стоп шлам" цифрам.

За последний год онкозаболеваемость в Витовском районе снизилась на 43,4 %, а за отчетный период 2015-2019 - на 0,4%.

Средний же показатель заболеваемости онкологическими болезнями на 100 тысяч населения в Витовском районе за 2020 г. - 247,1, что значительно ниже среднего по области в 314.

Для сравнения: самый высокий показатель зафиксирован в городе Николаеве – 373. Он снизился за последний год на 12,6%. А рост новых случаев раковых заболеваний наблюдается в Братском (+ 8,7 %) и Арбузинском районах (+2,5%).

Как сообщалось, Николаевский глиноземный завод (НГЗ) является одним из крупнейших экспортеров и импортеров Украины. Практически вся валютная выручка завода заходит в страну. Из нее миллиарды получают государственные предприятия.

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НГЗ